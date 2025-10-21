Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Opel prallt gegen Garage

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Montag (20.10.) ereignete sich um 12.48 Uhr auf der Bruchmühlener Straße ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus Rödinghausen fuhr mit ihrem Opel aus Richtung Ostkilver Straße kommend. Nach ersten Ermittlungen verlor sie im Bereich einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel. Das Heck des Fahrzeugs brach aus, daraufhin drehte sich der Opel und prallte schlussendlich gegen eine angrenzende Garage. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde die Garage aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

