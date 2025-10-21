PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen Anhänger auf - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes brachen bisher Unbekannte das Vorhängeschloss eines Anhängers auf. Der Anhänger befand sich auf dem Parkplatz einer Schule an der Werrestraße. Eine Zeugin bemerkte das fehlende Schloss am Montagmorgen (20.10.) gegen 7.30 Uhr. Aus dem Inneren des Anhängers, der einem Dienstleister für Ferienbetreuung gehört, wurden mehrere Kinder-Shirts sowie eine Musikbox entwendet. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Montagmorgen etwas Auffälliges im Bereich der Werrestraße gesehen haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

