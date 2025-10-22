Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Heizkörper

Herford (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Herforder zeigte gestern (21.10.) einen Diebstahl an, der sich auf seinem Grundstück an der Werrestraße ereignet hat. Der Herforder renoviert momentan sein Wohnhaus und hat daher zehn funktionsfähige Heizkörper abgebaut und auf seinem Vorhof gelagert. Nachdem er gestern gegen 17.15 Uhr zu seinem Grundstück zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heizkörper entwendet worden waren. Der Tatzeitraum erstreckt sich über den gesamten Dienstag. Zeugen, die gestern im Bereich der Werrestraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden um Hinweise unter 05221/88880 gebeten.

