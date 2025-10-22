Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt - Unfallbeteiligte flüchtet

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Dienstag (21.10.) ereignete sich um 15.05 Uhr in einem Kreisverkehr ein Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger aus Enger fuhr mit seinem Pedelec von der Talstraße aus in den Kreisverkehr ein, den er in Richtung Birkenstraße verlassen wollte. Eine bisher unbekannte Autofahrerin beabsichtigte ebenfalls, den Kreisverkehr in Richtung Birkenstraße zu verlassen. Dabei erfasste sie das Pedelec des Engeraners, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Die etwa 60 bis 70 Jahre alte Frau, die kurze graue Haare hat, verließ ihr Auto zunächst. Als der Pedelec-Fahrer ankündigte, die Polizei zu verständigen, verließ die etwa 160cm große Unbekannte den Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Sie fuhr ein dunkelblaues Auto, bei dem es sich um einen Nissan handeln könnte. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet die am Unfall beteiligte Autofahrerin oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

