Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Zwei Personen verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 80-jähriger Löhner fuhr gestern (22.10.), um 9.05 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der Oeynhauser Straße in Richtung Bünder Straße. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Lkw samt Anhänger, den der Löhner überholen wollte. Nachdem er zum Überholvorgang angesetzt hat, bog der 57-jährige Fahrer des LKW nach links auf ein Betriebsgelände ab, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

