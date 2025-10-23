Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bünderin fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin sah am Mittwoch (22.10.), gegen 12.23 Uhr, wie eine bis dahin Unbekannte mit ihrem BMW einen Unfall verursachte. Die BMW-Fahrerin stieß auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Rödinghauser Straße mit ihrem Auto gegen einen geparkten Peugeot. Statt ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Die Zeugin verständigte die Polizei und gab neben dem Kennzeichen des BMW auch eine Personenbeschreibung der Fahrerin an. An der Halteranschrift des Autos trafen die Beamten auf eine 71-jährige Bünderin, die deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Die Frau wurde zur Blutprobenentnahme zur Bünder Wache gebracht. Nachdem ihr Führerschein durch die Beamten sichergestellt wurde, wurde die Frau entlassen. Sie muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

