Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Geldkassetten entwendet

Enger (ots)

(hd) Am Mittwoch (27.08.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr zwei Geldkassetten aus dem Verkaufsraum eines an der Friedrichstraße in Enger gelegenen Hofladens. Die Geschäftsräume sind während der Öffnungszeiten frei zugänglich. Kundinnen und Kunden können sich selbst bedienen und die ausgewählten Waren durch Einwurf von Bargeld in zwei dort montierte Geldkassetten bezahlen. Der oder die unbekannten Täter rissen die Geldkassetten aus ihren Verankerungen und nahmen diese an sich. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

