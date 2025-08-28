Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bauwagen beschädigt

Spenge (ots)

(hd) Am Dienstag (26.08.2025) stellte ein 53-Jähriger um 09:30 Uhr einen Schaden an einem Bauwagen fest. Diesen hatte er auf einer Stellfläche an der Krullmannstraße in Spenge abgestellt. Der Bauwagen wies eine ca. 2,5 m lange Kratzspur und mehrere Dellen an der linken Seite auf. Offenbar hatte ein Fahrzeug den Anhänger gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 1700,- Euro beziffert. Eine Anwohnerin konnte den Zeitraum, in dem sich der Verkehrsunfall ereignet haben muss, eingrenzen. Die Unfallzeit liegt demnach zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell