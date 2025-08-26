PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter nutzen kurze Abwesenheit

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter nutzten am Montag (25.08.2025) die kurze Abwesenheit eines Hausbewohners aus, um in ein Einfamilienhaus an der Straße In der Kuhle in Herford einzusteigen. Der Bewohner verließ das Haus gegen 08:10 Uhr, um einen Einkauf zu erledigen. Als er gegen 08:55 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Terrassentür offenstand. Diese war augenscheinlich aufgehebelt worden. Die Täter hatten sämtliche Wohnräume durchsucht und einen Möbeltresor, sowie eine Schmuckkassette entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

