Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab - 41-jähriger schwer verletzt

Rödinghausen (ots)

(hd) Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Ein 41-jähriger Meller befuhr mit seinem Motorrad der Marke Suzuki, aus Richtung Bünde kommend, um 14:35 Uhr die Holser Straße in Rödinghausen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dadurch mehrere Verletzungen. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Das Motorrad wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 800,- Euro geschätzt. Unfallzeugen beschrieben, dass das Motorrad mit angepasster Geschwindigkeit fuhr. Die Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

