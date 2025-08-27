PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl - Täter greifen durch gekipptes Fenster

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag (26.08.2025) im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 12:00 Uhr in ein Wohnhaus am Pappelweg in Herford ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude, indem sie durch ein in gekippter Position stehendes Erdgeschossfenster griffen und die Verriegelung des daneben befindlichen Fensterflügels öffneten. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten zwei Tablets, Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

