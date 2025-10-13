Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kontrollstelle hinsichtlich Lkw-Durchfahrtsverbot
Bockenheim an der Weinstraße (ots)
Am Montag den 13.10.2025 wurde zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr in der Weinstraße in 67278 Bockenheim an der Weinstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurde insbesondere das bestehende Lkw-Durchfahrtsverbot kontrolliert. Letztlich konnten 3 Berufskraftfahrer festgestellt werden, welche mit ihren Lkw verbotener Weise den Ortskern durchfuhren. Es wurden aber auch Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt telefonierten oder den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.
