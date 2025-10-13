Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nichts aus seinen Fehlern gelernt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat offensichtlich ein 41-Jähriger aus Kleinniedesheim, welcher am 13.10.25 um 12:00 Uhr mit seinem BMW in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass der Mann bereits im Jahr 2022 unter dem Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug führte. Auch am heutigen Tag ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf diesen erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell