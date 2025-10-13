PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 11.10.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Wachenheim und Lambrecht. Ein 63-jähriger Pedelecfahrer aus Böhl-Iggelheim befuhr die Straße in Richtung Wachenheim, als eine 64-jährige Fußgängerin aus Mannheim die Straße zwischen Oppauer Haus und Kurpfalzpark überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Fußgängerin schwere Verletzungen an beiden Beinen sowie eine Gehirnerschütterung zuzog. Der Pedelecfahrer blieb unverletzt. Die K16 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Polizeipräsidium Rheinpfalz

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren