Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin
Wachenheim an der Weinstraße (ots)
Am 11.10.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Wachenheim und Lambrecht. Ein 63-jähriger Pedelecfahrer aus Böhl-Iggelheim befuhr die Straße in Richtung Wachenheim, als eine 64-jährige Fußgängerin aus Mannheim die Straße zwischen Oppauer Haus und Kurpfalzpark überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Fußgängerin schwere Verletzungen an beiden Beinen sowie eine Gehirnerschütterung zuzog. Der Pedelecfahrer blieb unverletzt. Die K16 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
