Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an denkmalgeschütztem Gebäude

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 10.10.2025 auf 11.10.2025 Uhr kam es an einem denkmalgeschützten Gebäude in der Villenstraße zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter ein aus Sandstein bestehendes Geländer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell