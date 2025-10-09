Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Zwei Täter nach Einbruch in Boutique festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Rellingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (09.10.2025, 04.12 Uhr) ist es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Taubenstraße gekommen. Zwei Tatverdächtige konnten durch die Einsatzkräfte festgenommen werden.

Zur Einsatzzeit wurde gemeldet, dass angeblich zwei Personen die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeschlagen hätten und dann mehrfach zwischen dem Geschäft und einem in der unmittelbaren Nähe stehenden Pkw hin- und hergegangen sein sollen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese eine männliche Person direkt im Schaufensterbereich stehend und eine weitere Person wurde in einem in unmittelbarer Nähe geparkten Pkw gefunden. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um zwei männliche polnische Staatsbürger im Alter von 41 und 49 Jahren.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell