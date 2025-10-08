Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen einer Raubtat im Pinneberger Stadtwald (Fahlt)

Pinneberg (ots)

Am Dienstagabend (07.10.2025) ist es um 22.56 Uhr zu einer Raubtat im Fahlt gekommen. Ein 30-jähriger Mildstedter (Kreis Nordfriesland) wurde unter Vorhalt von Messern zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert.

Der junge Mann aus Mildstedt ging im Stadtwald spazieren. Als er sich auf Höhe des Berufsschulgeländes befand, wurde er von zwei jungen Männern unter Vorhalt von Messern zur Herausgabe aller Wertgegenstände aufgefordert. Die beiden Täter flüchteten dann mit Smartphone und Schlüsselbund des Geschädigten.

Zur Täterbeschreibung konnten folgende Angaben gemacht werden:

Beide Personen sind ca. 170 cm groß und ungefähr 20 Jahre alt. Außerdem sollen die beiden Tatverdächtigen schlank/dünn sein. Zur Tatzeit trugen beide dunkle sog. Puffer-Jacken.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell