POL-SE: Kreis Pinneberg/Hamburg - Durchsuchungsmaßnahmen wegen Rauschgifthandel und Geldwäsche

Kreis Pinneberg/Hamburg (ots)

Am Mittwochmorgen (08.10.2025) durchsuchten Einsatzkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein unter der Leitung der Kriminalpolizei Elmshorn mit Unterstützung der Polizeien Hamburg, Hessen und Niedersachsen mehrere Wohnobjekte in den drei erstgenannten Bundesländern.

Durch die Ermittlungsgruppe Rauschgift wird seit Anfang des Jahres ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Rauschgiftdelikten und Geldwäsche geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ das Amtsgericht Itzehoe Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt 19 Objekte. Die Maßnahmen richteten sich gegen 17 Beschuldigte im Alter zwischen 20 und 42 Jahren mit deutschen, syrischen, ägyptischen und spanischen Staatsangehörigkeiten. Der Schwerpunkt der Durchsuchungsobjekte befindet sich in und um Elmshorn. Darüber hinaus wurden 2 Objekte in Hamburg und 1 Objekt in Hessen (Bad Hersfeld) durchsucht.

Bei den Durchsuchungen konnten unter anderem Cannabis im niedrigen Kilogrammbereich und weitere verschiedene Betäubungsmittel (Kokain, Amphetamin und Ketamin) aufgefunden werden. Weiterhin beschlagnahmte die Polizei Bargeld im 5- stelligen Bereich, diverse Mobiltelefone und Speichermedien. Ebenso stellten die Ermittler diverse Schreckschusswaffen und Messer sicher.

Die Beschuldigten wurden zwecks erster polizeilicher Maßnahmen auf die örtlichen Dienststellen verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Die Beschuldigten müssen sich im weiteren Verfahren wegen Besitzes und illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln sowie des Vorwurfs der Geldwäsche verantworten.

