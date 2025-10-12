Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahrraddiebstahl
Neustadt/Weinstraße (ots)
In der Nacht vom 10.10.2025 auf 11.10.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter das Mountainbike des Geschädigten (Marke: Specialized), welches angeschlossen in der Straße "Am Speyerbach" vor einem dortigen Wohnanwesen stand.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
