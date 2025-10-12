Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer verursacht Schaden und flüchtet

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am 11.10.2025, gg. 13:00 Uhr kam es am Kreisverkehr der L532 (Neustadter Straße/Westrandstraße) in Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht eines Fahrradfahrers. Die 32jährige geschädigte Pkw-Fahrerin kam aus Richtung Neustadt und stand verkehrsbedingt an der Einfahrt zum Kreisverkehr. Der bis jetzt unbekannte Radfahrer befuhr die dortige Fahrradüberfuhrt und fuhr gegen den wartenden Pkw. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Moltkestraße fort und fuhr dann nach rechts in einen Feldweg. Hier konnte die Geschädigte nicht mehr folgen und meldete den Vorfall bei der Polizei. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Der Radfahrer kann lediglich als älterer Herr über 60 Jahre beschrieben werden. Die Polizei Haßloch bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell