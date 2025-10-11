PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 08.10.2025 bis zum 10.10.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines blauen BMW 316I, welcher in der Stangenbrunnengasse geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Maximilian Linnenfelser

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

