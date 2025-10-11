Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Zeitraum vom 08.10.2025 bis zum 10.10.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines blauen BMW 316I, welcher in der Stangenbrunnengasse geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
