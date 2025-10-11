Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 09.10.2025 auf den 10.10.2025 beschädigten Unbekannte einen in der Freiheitstraße geparkten schwarzen Audi A6 mit Neustadter Kennzeichen. Bei dem PKW wurde die Heckklappe sowie der hintere rechte Radkasten zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell