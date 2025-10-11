PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 09.10.2025 auf den 10.10.2025 beschädigten Unbekannte einen in der Geitherstraße geparkten schwarzen BMW 116i mit Neustadter Kennzeichen. Bei dem PKW wurde die Fahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Maximilian Linnenfelser

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

