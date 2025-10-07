Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrfache Untersagung der Weiterfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.10.2025 im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr wurden durch Beamten der Polizeiinspektion Neustadt/W. insgesamt drei Personen die Weiterfahrt mit ihren Fahrrädern (Pedelecs), sowie einem E-Scooter untersagt. Gegen 17:45 Uhr konnte ein 33-Jähriger in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, welcher seinen E-Scooter schob. Während der anschließenden Kontrolle teilte der Mann mit, dass er am vergangenen Wochenende Cannabis konsumiert hat. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und er schob seinen E-Scooter nach Hause. Zuvor ließ er auf eigenem Wunsch die Luft aus seinen Reifen. Ein 36-Jähriger wurde gegen 19:00 Uhr in der Branchweilerhofstraße mit seinem Pedelec kontrolliert. Auch dieser räumte den gelegentlichen Konsum von Cannabis ein. Die gleichen Feststellungen machten die Beamten bei einer Kontrolle wenig später in der Friedrich-Ebert-Straße, als sie einen 35-Jährigen kontrollierten, welcher ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war. Bei diesem konnte zudem eine geringe, erlaubte Menge Cannabis aufgefunden werden. Beiden Pedelec-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und diese schoben ihr Rad nach Hause, wo sie es unterstellten. Bei den beiden Männern konnten keine Hinweise auf eine mögliche strafbare Trunkenheitsfahrt festgestellt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang hin, dass auch bei einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss mit Fahrrädern durchaus strafrechtliche Konsequenzen drohen können. In allen Fällen wird die Führerscheinstelle informiert.

