Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kontrollstellen decken Verkehrsverstöße auf
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Talstaße in 67434 Neustadt/W., sowie in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten vier Fahrzeugführer festgestellt werden, welche verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Außerdem hatten acht Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Alle betroffenen Personen müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten- bzw. Verwarnungsgeldverfahren verantworten.
