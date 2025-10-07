PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstellen decken Verkehrsverstöße auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Talstaße in 67434 Neustadt/W., sowie in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten vier Fahrzeugführer festgestellt werden, welche verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Außerdem hatten acht Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Alle betroffenen Personen müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten- bzw. Verwarnungsgeldverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

