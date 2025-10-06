Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht in den Feierabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.10.2025 um 20:30 Uhr wurde eine 41-Jährige mit ihrem E-Scooter in der Schlachthofstraße einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Frau konnten bei dieser Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Die Neustadterin räumte hierzu ein, dass sie alle zwei bis drei Tage Cannabis konsumieren würde und dies auch am heutigen Tag tat. Daher wurde der E-Scooter einem Bekannten übergeben und der 41-Jährigen eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Nun kommt auf diese ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

