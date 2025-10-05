PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Mit E-Scooter unterwegs: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Haßloch (ots)

Am Sonntag, den 05.10.2025, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch ein E-Scooter der mit auffällig hoher Geschwindigkeit geführt wurde auf. Die 35-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde aus diesem Grund durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen. Hierbei zeigten sich typische Anzeichen für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Betroffene räumte den vorherigen Konsum von Cannabis letztendlich ein. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

