Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Kläranlage - Werkzeuge und Edelstahlteile entwendet

Haßloch (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 05.10.2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände der Kläranlage Haßloch. Die Unbekannten drückten zunächst ein Tor auf und gelangten so auf das Gelände. Aus einer Lagerhalle entwendeten die Täter diverses Werkzeug und Edelstahlteile. Nach erster Schätzung beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 8.000 bis 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kläranlage Haßloch beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-9330 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell