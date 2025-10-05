Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Missachtung des Rechtsfahrgebots

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.10.2025 um 16:16 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW die Maximilianstraße in Fahrtrichtung Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei geriet er aufgrund der Missachtung des Rechtsfahrgebots mit seiner linken Fahrzeugseite in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden 21-jährigen BMW-Fahrer an dessen linken, hinteren Felge. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, zu einer Gefährdung kam es durch den Vorfall nicht.

