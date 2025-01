Feuerwehr Hattingen

FW-EN: 35 wetterbedingte Einsätze für die Hattinger Feuerwehr

Hattingen (ots)

Die Wetterlage am heutigen Montag hat den Kräften der Hattinger Feuerwehr rund 35 Einsätze beschert.

Die ersten Einsätze übernahmen die hauptamtlichen Kräfte gegen 15:30 Uhr in Welper und der Innenstadt. Gegen 16 Uhr nahm das Einsatzaufkommen rapide zu, so dass alle ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Hattingen alarmiert wurden.

Die Disposition der Einsätze erfolgte, aufgrund des hohen Einsatzaufkommens im gesamten Kreisgebiet, über die Einsatzzentrale in Hattingen. Diese wurde personell entsprechend aufgestockt.

Die Einsatzstellen verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet. Mehrere Einsätze gab es in Elfringhausen, Blankenstein, Holthausen und der Innenstadt.

So ist auf dem Pendlerparkplatz im Bruchfeld ein massiver Baum umgestürzt. An mehreren Einsatzstellen wurden lose Fassadenteile oder Dachziegel entfernt, da diese auf Verkehrsflächen zu stützen drohten.

Aufgrund des Sturms konnte jedoch nicht überall die Drehleiter eingesetzt werden. So wurde z.B. in Blankenstein der Bereich um die Kirche an der Burg abgesperrt, da der Wetterhahn abgebrochen war.

Durch umgestürzte Bäume, teilweise auf Freileitungen, war die Zufahrt zur Jugendbildungsstätte in Welper zeitweise gesperrt.

Bäume auf Freileitungen machten auch immer wieder den Einsatz der Versorgungsunternehmen erforderlich damit die Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten.

Aktuell sind alle gemeldeten Einsatzstellen abgearbeitet worden. Die Einsatzbereitschaft an den Gerätehäusern wurde gegen 19 Uhr aufgehoben.

An einigen wenigen Einsatzstellen sind morgen noch Nacharbeiten durch die Stadtbetriebe bzw. das Versorgungsunternehmen erforderlich.

Es gab auch die ein oder andere Einsatzmeldung bei der die Feuerwehr nicht tätig wurde. Die Einsatzstellen befanden sich auf Privatgrundstücken, ohne dass von der Lage eine unmittelbare Gefahr ausging.

