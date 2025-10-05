Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Fischen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 02.10.2025, 14:00 Uhr bis zum 04.10.2025, 10:00 Uhr wurden im Bereich der Kreisstraße 18, Hornesselwiese (Elmstein), circa 50-80 Kilogramm Fische, unter anderem Forelle und Lachse, durch unbekannte Täter aus den dortigen Fischteichen entwendet. Hierzu wurden teilweise die Schutznetze über den Teichen aufgeschnitten und mittels eines Fangnetzes die Fische aus den Teichen entnommen. Die Polizei Neustadt/W. bittet Personen, welche verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen habe, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell