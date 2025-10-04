Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegale technische Veränderungen an Pkw decken Haftbefehl auf

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht zum 03.10.2025 gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zunächst einen 51-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Renault in Bad Dürkheim, da sich die lichttechnischen Einrichtungen im Frontbereich des Pkw in vorschriftswidrigem Zustand befanden bzw. verändert wurden. Während diesbezüglich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde stellte sich weiter heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl befand. Der Mann konnte die Verhaftung seiner Person jedoch durch die Zahlung eines Geldbetrages abwenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell