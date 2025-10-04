PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kommissar Zufall verhindert schlimmeres

A6 Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim die B271 und wollte an der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6 in Richtung Frankenthal fahren. Zufälligerweise nahm die Streife in diesem Moment einen Mercedes wahr, welcher entgegen der Fahrtrichtung auf die A6 in Richtung Kaiserslautern fuhr. Im oberen Bereich der Zufahrt konnte dies noch verhindert werden. Es war dem Zufall geschuldet, dass zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug entgegen kam. Bei dem 21 jährigen holländischen Fahrer konnte Alkohol und Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Trunkenheit eingeleitet. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung durfte er seinen Heimweg nur noch als Beifahrer antreten.

    POL-PDNW: Hauswand beschmiert

    Freinsheim (ots) - Im Zeitraum vom 02.10.2025, 18:00 Uhr bis 03.10.2025, 09:30 Uhr wurde in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim eine Hauswand mit roter Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter besprühten vermutlich mit Farbsprühdosen die Hauswand mit den Schriftzügen "Free Palestine" und "Stop killing Children". Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten ...

    POL-PDNW: Illegale technische Veränderungen an Pkw decken Haftbefehl auf

    Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht zum 03.10.2025 gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zunächst einen 51-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Renault in Bad Dürkheim, da sich die lichttechnischen Einrichtungen im Frontbereich des Pkw in vorschriftswidrigem Zustand befanden bzw. verändert wurden. Während diesbezüglich ein ...

    POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag, 03.10.2025 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Burgunderweg in Wachenheim einzubrechen. Hierfür schlugen die Täter zunächst mit einem Stein ein Fenster ein und versuchten anschließend so ins Haus zu gelangen. Der Versuch schlug jedoch fehl, da das Fenster mit einer weiteren Sicherung versehen war. ...

