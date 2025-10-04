Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kommissar Zufall verhindert schlimmeres

A6 Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim die B271 und wollte an der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6 in Richtung Frankenthal fahren. Zufälligerweise nahm die Streife in diesem Moment einen Mercedes wahr, welcher entgegen der Fahrtrichtung auf die A6 in Richtung Kaiserslautern fuhr. Im oberen Bereich der Zufahrt konnte dies noch verhindert werden. Es war dem Zufall geschuldet, dass zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug entgegen kam. Bei dem 21 jährigen holländischen Fahrer konnte Alkohol und Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Trunkenheit eingeleitet. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung durfte er seinen Heimweg nur noch als Beifahrer antreten.

