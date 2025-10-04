PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag, 03.10.2025 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Burgunderweg in Wachenheim einzubrechen. Hierfür schlugen die Täter zunächst mit einem Stein ein Fenster ein und versuchten anschließend so ins Haus zu gelangen. Der Versuch schlug jedoch fehl, da das Fenster mit einer weiteren Sicherung versehen war. Es entstand lediglich Sachschaden am Fenster in Höhe von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen, welche im Tatzeitraum eventuell verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, wenden sich bitte an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 12:54

    POL-PDNW: Falsche Versicherungsplakette am E-Scooter

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.10.2025 um 07:15 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Schwäbisch Hall in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen, da dieser neben seinem E-Scooter Alkohol konsumierte und teilweise schwankte. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter des Mannes eine Versicherungsplakette eines E-Scooters einer Dame aus Berlin angebracht war. ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 06:51

    POL-PDNW: Nicht die passende Fahrerlaubnisklasse vorweisen...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... konnte am 03.10.2025 um 10:13 Uhr ein 23-jähriger Haßlocher mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem VW Crafter und einem Anhänger, in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der junge Fahrer nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnisklasse BE war. Daher musste den Fahrzeugschlüssel einem ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 06:50

    POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.10.2025 um 00:21 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Exterstraße in 67433 Neustadt/W.. Im Bereich der Kreuzung Winzinger Straße/ Konrad-Adenauer-Straße beabsichtigte ein 21-Jähriger Toyota-Fahrer nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Als die Mercedes-Fahrerin die Kreuzung passierte, bog der 21-Jährige in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren