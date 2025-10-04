Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag, 03.10.2025 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Burgunderweg in Wachenheim einzubrechen. Hierfür schlugen die Täter zunächst mit einem Stein ein Fenster ein und versuchten anschließend so ins Haus zu gelangen. Der Versuch schlug jedoch fehl, da das Fenster mit einer weiteren Sicherung versehen war. Es entstand lediglich Sachschaden am Fenster in Höhe von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen, welche im Tatzeitraum eventuell verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, wenden sich bitte an die Polizei.

