Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hauswand beschmiert

Freinsheim (ots)

Im Zeitraum vom 02.10.2025, 18:00 Uhr bis 03.10.2025, 09:30 Uhr wurde in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim eine Hauswand mit roter Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter besprühten vermutlich mit Farbsprühdosen die Hauswand mit den Schriftzügen "Free Palestine" und "Stop killing Children". Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/9630 oder E-Mail pibadduerkehim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell