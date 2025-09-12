PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Brand in Ofen-Mann schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittag kam es in der Ortschaft Ofen zu einem schweren Brand, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen geriet gegen 11:55 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße ein Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über, hierbei wurde ein 32-jähriger Arbeiter durch die Brandentwicklung schwer verletzt. Der Mann musste nach einer ersten medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 30 Kameraden vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Zuge der Löscharbeiten kam es teilweise zu einer Sperrung der August-Hinrichs-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

