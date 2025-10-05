Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 04.10.2025 um 16:20 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Opel die Moltkestraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W.. An der dortigen Einmündung missachtete ein 72-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt des Opel-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
F. Roth, POK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell