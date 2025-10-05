PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Mit gestohlenem Fahrrad berauscht unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 05.10.2025 um 09:35 Uhr ein 37-jähriger Neustadter, welcher in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann fuhr zuvor in deutlichen Schlangenlinien und schwankte von links nach rechts. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Radfahrers konnten Auffälligkeiten bei diesem festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Zudem konnten bei diesem Tütchen mit weißen Anhaftungen von Betäubungsmitteln, sowie eine geringe, jedoch erlaubte Menge Cannabis aufgefunden werden. Da der Neustadter in einen Vortest nicht einwilligte, wurde diesem eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Bei der Überprüfung des geführten Fahrrades konnte festgestellt werden, dass dieses im Jahr 2021 in Speyer entwendet wurde. Daher wurde dieses sichergestellt und wird nun dem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben. Nun kommen auf den 37-Jährigen Mann mehrere Strafverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

