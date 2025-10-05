PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von E-Scootern

Haßloch (ots)

Im Zeitraum 04.10.2025 auf den 05.10.2025 wurden am Bahnhof in 67454 Haßloch zwei E-Scooter, die mittels Schloss gegen die Wegnahme durch Dritte gesichert waren, entwendet.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324 9330
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 05.10.2025 – 11:45

    POL-PDNW: Mit gestohlenem Fahrrad berauscht unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 05.10.2025 um 09:35 Uhr ein 37-jähriger Neustadter, welcher in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann fuhr zuvor in deutlichen Schlangenlinien und schwankte von links nach rechts. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Radfahrers konnten Auffälligkeiten bei diesem festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

  • 05.10.2025 – 11:44

    POL-PDNW: Einbruch in Kläranlage - Werkzeuge und Edelstahlteile entwendet

    Haßloch (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 05.10.2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände der Kläranlage Haßloch. Die Unbekannten drückten zunächst ein Tor auf und gelangten so auf das Gelände. Aus einer Lagerhalle entwendeten die Täter diverses Werkzeug und Edelstahlteile. Nach ...

