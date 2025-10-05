Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Diebstahl von E-Scootern
Haßloch (ots)
Im Zeitraum 04.10.2025 auf den 05.10.2025 wurden am Bahnhof in 67454 Haßloch zwei E-Scooter, die mittels Schloss gegen die Wegnahme durch Dritte gesichert waren, entwendet.
Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.
