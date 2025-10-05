PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Fahrzeug überschlägt sich auf Rheinbrücke

Mannheim (ots)

Am 05.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken auf der Rheinbrücke zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Kleinwagen die BAB 6, als er aus ungeklärter Ursache während der Fahrt ein Rad verlor. Hierdurch geriet der Ford ins Schleudern, überschlug sich schließlich auf der Brücke und kam an der dortigen Betonwand zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten kommt es zurzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Gregor
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

