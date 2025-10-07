PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen aus PKW in Hettenleidelheim

Grünstadt (ots)

In der Nacht zwischen dem 04.10.2025 und 05.10.2025 kam es in Hettenleidelheim zu mehren Diebstählen aus PKW. Ein bislang unbekannter Täter öffnete die Türen der Fahrzeuge und durchwühlte anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen dauern noch an. Sollten Zeugen die Tat beobachtet oder eine Person gesehen haben, welche im Zusammenhang mit vorliegendem Fall steht, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Malterer, PK´in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
  • 06.10.2025 – 21:25

    POL-PDNW: Berauscht in den Feierabend

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 06.10.2025 um 20:30 Uhr wurde eine 41-Jährige mit ihrem E-Scooter in der Schlachthofstraße einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Frau konnten bei dieser Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 15:05

    POL-PDNW: Diebstahl von E-Scootern

    Haßloch (ots) - Im Zeitraum 04.10.2025 auf den 05.10.2025 wurden am Bahnhof in 67454 Haßloch zwei E-Scooter, die mittels Schloss gegen die Wegnahme durch Dritte gesichert waren, entwendet. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Haßloch Roth, POK Telefon: 06324 9330 E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
