Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen aus PKW in Hettenleidelheim

Grünstadt (ots)

In der Nacht zwischen dem 04.10.2025 und 05.10.2025 kam es in Hettenleidelheim zu mehren Diebstählen aus PKW. Ein bislang unbekannter Täter öffnete die Türen der Fahrzeuge und durchwühlte anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen dauern noch an. Sollten Zeugen die Tat beobachtet oder eine Person gesehen haben, welche im Zusammenhang mit vorliegendem Fall steht, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

