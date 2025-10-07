PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POL-PDNW: Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025 lädt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim wieder zu einem Berufsinformationsabend ein. Ab 18:00 Uhr haben Jugendliche ab 15 Jahren und deren Eltern erneut die Möglichkeit, sich über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren.

Unabhängig davon, ob Sie die mittlere Reife oder das Abitur anstreben - die Polizei Rheinland-Pfalz bietet vielseitige Optionen. Neben den Ausbildungswegen werden Einblicke in den Berufsalltag und die einzelnen Spezialisierungen wie den Streifendienst, die Kriminalpolizei oder Einsätze in anderen Einheiten vermittelt. Neben dem klassischen Einstieg in den Streifendienst besteht auch die Möglichkeit, direkt in die Kriminalpolizei einzusteigen.

Anmeldungen sind per E-Mail an pibadduerkheim.einstellungen@polizei.rlp.de möglich. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen, Geburtsdatum, Anschrift und eine Telefonnummer an. Gerne kann auch ein Elternteil an der Veranstaltung teilnehmen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim freut sich auf zahlreiche Interessierte und beantwortet gerne alle Fragen rund um den Polizeiberuf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
PHK Thomas Wymar

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

