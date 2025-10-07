Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.10.2025 gegen 14:50 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim. Dabei wurde ein geparkter PKW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Rangieren in eine Parklücke gestreift. Durch die Polizeibeamten konnte der geschädigte PKW nicht mehr an der Unfallörtlichkeit angetroffen werden. Dieser dürfte einen Schaden vorne links haben. Augenzeugen des Verkehrsunfalls sowie der Fahrer des beschädigten und unbekannten PKWs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell