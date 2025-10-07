PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.10.2025 gegen 14:50 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim. Dabei wurde ein geparkter PKW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Rangieren in eine Parklücke gestreift. Durch die Polizeibeamten konnte der geschädigte PKW nicht mehr an der Unfallörtlichkeit angetroffen werden. Dieser dürfte einen Schaden vorne links haben. Augenzeugen des Verkehrsunfalls sowie der Fahrer des beschädigten und unbekannten PKWs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Dörr, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

