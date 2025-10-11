Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Laumersheim (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 23:45 Uhr kam der Fahrer eines Seat Ateca im Bereich der Hauptstraße in Laumersheim aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort stehenden Poller. Der Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der stark beschädigte Pkw schließlich außerhalb von Laumersheim parkend festgestellt werden. Der Fahrer konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 8500 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell