Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Widerstand geleistet

Obrigheim OT Albsheim (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 01:20 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt aufgrund lautstarker Streitigkeiten zu einem Anwesen in der Albsheimer Hauptstraße in Obrigheim OT Albsheim gerufen. Der 44-jährige hochaggressive und augenscheinlich alkoholisierte Aggressor sollte zunächst fixiert werden. Hiergegen sperrte sich dieser jedoch massiv. Letztlich musste der sogenannte Taser (Distanzelektroimpulsgerät) zum Einsatz gebracht werden, wonach der Aggressor schließlich fixiert werden konnte. Der 44-Jährige wurde nach einer Blutentnahme dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Gauch, Polizeihauptkommissar

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

