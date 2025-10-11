Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 08.10.2025, 18:00 Uhr bis zum 09.10.2025, 08:00 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen geparkten roten Hyundai i30 mit Neustadter Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell