Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unfallflucht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 10.10.2025 zwischen 08:05 Uhr und 13:05 Uhr kam es in der Hambacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen geparkten braunen Ford Focus mit Neustadter Kennzeichen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
Maximilian Linnenfelser
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell