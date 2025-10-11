POL-PDNW: Unfallflucht

Laumersheim (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 23:45 Uhr kam der Fahrer eines Seat Ateca im Bereich der Hauptstraße in Laumersheim aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort stehenden Poller. Der Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der stark beschädigte Pkw schließlich außerhalb von Laumersheim parkend festgestellt werden. Der ...

