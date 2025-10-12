PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierter Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Sonntagmorgen, den 12.10.2025, gegen 03:19 Uhr, fielen einem 21-jährigen Autofahrer und seinem 21-jährigen Beifahrer ein 34-jähriger Fahrradfahrer auf, der auf der Weinstraße in Bockenheim a.d.W. auffällig in Schlangenlinien fuhr. Das Auto folgte dem Radfahrer, welcher kurze Zeit später abstieg und die zwei Personen konfrontierte. Infolgedessen kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen, bei der der Autofahrer und der Fahrradfahrer leicht verletzt wurden.

Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, konnten bei dem Fahrradfahrer Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Calabrese, Polizeikommissarin

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

