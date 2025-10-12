Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Firmengebäude

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2025, 16:30 Uhr bis 11.10.2025, 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Theodor-Haubach-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

