Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Firmengebäude

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2025, 16:30 Uhr bis 11.10.2025, 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Theodor-Haubach-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Seibt, PK

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
