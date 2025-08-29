Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32-Jähriger in Innenstadt überfallen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 32-Jähriger wurde in den frühen Morgenstunden offenbar Opfer eines Überfalls dreier bislang unbekannter Männer. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand lief das spätere Opfer gegen 04:30 Uhr alleine in Richtung seiner Wohnanschrift. In der Gartenstraße passierte er ein Café und wurde von drei sich dort aufhaltenden Männern angesprochen und offenbar nach einer Zigarette gefragt. Wohl unvermittelt griffen die drei Täter den 32-Jährigen kurz darauf mit Schlägen und Tritten an und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand eine hochwertige Armbanduhr und einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Geschädigte befreite sich schließlich aus der Situation und flüchtete.

Die drei mutmaßlichen Täter sollen ein arabisches Erscheinungsbild und zwischen 1,70 und 1,80m groß und schlank gewesen sein. Einer der Männer hatte wohl dunkles, lockiges Haar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 666 -5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

